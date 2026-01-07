Bonus ristrutturazioni 2026 come funziona e richiederlo per prima casa e altri immobili

Il Bonus Ristrutturazioni 2026 è una misura che consente di usufruire di una detrazione fiscale sulle spese sostenute per interventi di manutenzione e miglioramento su immobili residenziali, inclusa la prima casa. Questa agevolazione riguarda sia le singole unità abitative che le parti comuni dei condomini. In questa guida, spiegheremo come funziona e come richiederlo, offrendo informazioni chiare e pratiche.

Confermato anche per il 2026 il bonus ristrutturazioni, l’agevolazione che permette di ottenere una detrazione Irpef per gli interventi effettuati su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni dei condomini. Sono esclusi invece i lavori su edifici a destinazione produttiva, commerciale o direzionale. Il limite massimo di 96.000 euro per ogni unità immobiliare. Attenzione alla doppia aliquota. Nel 2026 il bonus ristrutturazioni sostanzialmente ricalca quanto abbiamo visto lo scorso anno: è prevista una doppia detrazione: del 50% per gli interventi effettuati sull’abitazione principale (prima casa);. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bonus ristrutturazioni 2026, come funziona e richiederlo per prima casa e altri immobili Leggi anche: Bonus mobili 2026 con le ristrutturazioni, requisiti e come richiederlo Leggi anche: Bonus casa 2026, tutti i sostegni confermati (e quali invece scompariranno): ristrutturazioni e detrazioni, cosa cambia Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Manovra 2026, i bonus prorogati e quelli in scadenza che non saranno rinnovati; Bonus edilizi 2026: guida alle novità della legge di bilancio; Bonus casa 2026: ristrutturazione, ecobonus e sismabonus; Bonus Ristrutturazione 2026: come ottenere la detrazione massima. Bonus ristrutturazioni 2026: cosa prevede davvero la Legge di Bilancio - Confermate regole, beneficiari e modalità di detrazione per lavori edilizi su abitazioni e condomini. edilizia.com

Bonus ristrutturazioni 2026: guida completa alla detrazione fino al 50% - Il Bonus ristrutturazioni 2026 è stato ufficialmente confermato dalla Legge di Bilancio, rappresentando ancora una volta uno degli strumenti fiscali più ... borsainside.com

Come funziona il bonus ristrutturazioni nel 2026 e come sfruttare anche le agevolazioni previste per l'acquisto dei mobili - facebook.com facebook

Dalle ristrutturazioni a mobili e caldaie: ecco i bonus del 2026. Tutto quello che c'è da sapere - News x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.