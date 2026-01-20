Il Pgt fatto dai cittadini Una pioggia di proposte | Il futuro nasce dall’ascolto

Il Pgt di Pioltello si sta definendo grazie alle proposte dei cittadini. La partecipazione attiva della comunità ha portato numerose idee e spunti sull’urbanistica futura della città. Un processo di ascolto che mira a costruire un Piano di governo del territorio condiviso, riflettendo le esigenze e le aspirazioni di chi vive e lavora a Pioltello. Un percorso partecipato che dà voce alla comunità e guida il futuro di tutti.

La macchina della partecipazione si è messa in moto, i cittadini dei Pioltello rispondono all'appello e inondano di idee l'amministrazione sul nuovo Piano di governo del territorio, il documento urbanistico che "racconta" la città di domani. Dieci i tempi sui quali la Giunta raccoglie spunti al mercato, nei Consigli di quartiere, fra le associazioni: salute e benessere; luoghi della Cultura; scuola, giovani e sport; servizi alle famiglie; attività produttive, lavoro e commercio; sicurezza; ambiente; tutela del territorio; viabilità; verde pubblico e mobilità dolce. Nessun aspetto è trascurato e a scrivere su post-it gialli i propri desideri ci sono persone di tutte le età: "over", ma anche tanti giovani.

