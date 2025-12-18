Harrison Ford riceverà il premio alla carriera assegnato da SAG-AFTRA

Harrison Ford sarà onorato con il premio alla carriera assegnato da SAG-AFTRA, riconoscimento che celebra il suo straordinario contributo al cinema. L’attore riceverà questo prestigioso riconoscimento durante una cerimonia che si terrà a marzo e sarà trasmessa in diretta streaming, sottolineando ancora una volta la sua importanza e il suo impatto nel mondo dello spettacolo.

Harrison Ford riceverà il premio alla carriera assegnato dal sindacato SAG-AFTRA per celebrare il lavoro compiuto sul set e l'impegno umanitario della star. L'interprete di tanti personaggi iconici, come Han Solo o Indiana Jones, salirà sul palco per ottenere il riconoscimento domenica 1 marzo. La cerimonia di premiazione di The Actor Awards, il nuovo nome dato ai riconoscimenti assegnati dal sindacato degli attori americani, sarà trasmessa in diretta streaming su Netflix.

