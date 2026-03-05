Petardo contro il portiere Audero revocati i domiciliari per l’ultrà interista

Il Tribunale del Riesame di Brescia ha deciso di revocare i domiciliari per un ultrà interista coinvolto in un episodio con un petardo contro il portiere Audero. La vicenda risale a qualche tempo fa e riguarda un episodio di tensione tra tifosi e calciatori durante una partita. La decisione è stata presa dopo aver esaminato le motivazioni presentate dall’avvocato dell’indagato.

Milano, 5 marzo 2026 – Il Tribunale del Riesame di Brescia ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari, sostituendola con l'obbligo di firma alla polizia giudiziaria, per il 19enne ultrà dell'Inter arrestato a Milano per aver lanciato il petardo che ha stordito il portiere Emil Audero durante Cremonese-Inter del 1° febbraio scorso. Audero è a terra e la partita di Cremona viene sospesa Le scuse "Chiedo scusa ad Audero, alle due società e a tutti i tifosi", aveva detto il giovane, legato al Gruppo ultrà dei Viking, nell'interrogatorio di garanzia davanti al gip di Milano Giulia Marozzi. L'ultrà aveva dichiarato anche di "aver lanciato non una bomba carta ma un petardo, che si era procurato nel mese di dicembre a Napoli tramite un amico".