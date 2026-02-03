Lancio del petardo contro il portiere Audero le accuse si spostano su un 19enne ultrà interista | arrestato

Durante la partita Cremonese-Inter, un petardo è stato lanciato contro il portiere Audero. Le indagini si concentrano ora su un 19enne ultrà dell'Inter, che è stato arrestato. Le accuse si spostano da un sospetto iniziale, lasciando intendere che l’autore del gesto sia un tifoso più giovane.

E' stato arrestato dalla Digos un ultrà 19enne della curva dell'Inter, accusato di aver lanciato il petardo contro il portiere Audero, nel corso di Cremonese-Inter C'è una svolta nel caso del lancio del petardo durante Cremonese-Inter che scagiona dalle accuse l'uomo nei confronti del quale si erano indirizzati inizialmente tutti i sospetti. E' stato arrestato dalla Digos un ultrà 19enne della curva dell'Inter, su di lui si è spostata l'accusa di aver lanciato il petardo contro il portiere Audero. Il giovane farebbe parte del gruppo dei Viking, ed è accusato di aver lanciato il petardo che domenica scorsa ha stordito il portiere Emil Audero.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

