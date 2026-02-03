Lancio del petardo contro il portiere Audero le accuse si spostano su un 19enne ultrà interista | arrestato

Durante la partita Cremonese-Inter, un petardo è stato lanciato contro il portiere Audero. Le indagini si concentrano ora su un 19enne ultrà dell'Inter, che è stato arrestato. Le accuse si spostano da un sospetto iniziale, lasciando intendere che l’autore del gesto sia un tifoso più giovane.

E' stato arrestato dalla Digos un ultrà 19enne della curva dell'Inter, accusato di aver lanciato il petardo contro il portiere Audero, nel corso di Cremonese-Inter C'è una svolta nel caso del lancio del petardo durante Cremonese-Inter che scagiona dalle accuse l'uomo nei confronti del quale si erano indirizzati inizialmente tutti i sospetti. E' stato arrestato dalla Digos un ultrà 19enne della curva dell'Inter, su di lui si è spostata l'accusa di aver lanciato il petardo contro il portiere Audero. Il giovane farebbe parte del gruppo dei Viking, ed è accusato di aver lanciato il petardo che domenica scorsa ha stordito il portiere Emil Audero.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su Cremonese Inter

La polizia ha arrestato un ultrà di 19 anni della curva interista, appartenente al gruppo dei Viking.

Nella notte gli agenti hanno arrestato un ultrà di 19 anni che aveva lanciato il petardo che ha ferito un giocatore di Audero.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Cremonese Inter

Argomenti discussi: Chi è il tifoso dell'Inter che ha lanciato il petardo a Audero: ha perso alcune dita. Ora è in ospedale, poi verrà arrestato; Audero colpito da un petardo in Cremonese-Inter, Marotta: Gesto insulso e clamoroso; Il caso del lancio del petardo contro Audero: l’arresto, il ricovero, le cure. Il tifoso è stato trasferito in Emilia; Petardo ad Audero in Cremonese-Inter, il tifoso ha perso tre dita.

Petardo contro Audero a Cremonese-Inter: arrestato ultrà nerazzurro, è un 19enne. Il momento del lancio VIDEOE' stato arrestato dalla Digos un ultrà 19enne della curva interista, del gruppo dei Viking, che è accusato di aver lanciato il petardo che domenica scorsa ha stordito ... leggo.it

Inter, arrestato il responsabile del lancio del petardo contro Audero: di chi si trattaIdentificato e arrestato il tifoso, che ha lanciato un petardo, stordendo Audero, ad inizio secondo tempo del match contro la Cremonese. spaziointer.it

Nessuna stangata, ma linea chiara: stop alle trasferte dell’Inter Niente stangata generalizzata, ma un provvedimento comunque netto. Dopo il lancio del petardo nella trasferta di Cremona che ha colpito Emil Audero, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha - facebook.com facebook

Il Viminale ha detto STOP: vietate sino al 23 marzo pv le trasferte ai tifosi dell’Inter dopo l’episodio di #CremoneseInter, lancio di un petardo che ha colpito il portiere grigiorosso #Audero. Sono fermamente convinto che, come ho già detto in occasione del prov x.com