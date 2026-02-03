La polizia ha arrestato un ultrà di 19 anni della curva interista, appartenente al gruppo dei Viking. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe lanciato il petardo che la scorsa domenica ha colpito il portiere Emil Audero durante la partita tra Cremonese e Inter. L’individuazione e l’arresto sono avvenuti in seguito alle indagini della Digos, che hanno lavorato per identificare il responsabile.

E’ stato arrestato dalla Digos un ultrà 19enne della curva interista, del gruppo dei Viking, che è accusato di aver lanciato il petardo che domenica scorsa ha stordito il portiere Emil Audero durante Cremonese-Inter. Non è lo stesso tifoso romagnolo ricoverato in ospedale, che era in possesso di un altro petardo che gli è esploso in mano. Il 19enne è stato arrestato, con provvedimento di flagranza differita, su disposizione del pm di turno di Milano Francesco Cajani. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Petardo contro il portiere della Cremonese Audero, arrestato 19enne ultrà interista

