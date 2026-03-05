Petardo Audero revoca della misura cautelare al tifoso 19enne Al giovane imposto l’obbligo di firma

Un tifoso di 19 anni, coinvolto in un episodio con un petardo vicino al portiere Audero, ha visto revocata la misura cautelare degli arresti domiciliari. Al giovane è stato imposto l’obbligo di firma, mentre le autorità hanno deciso di interrompere temporaneamente le restrizioni. La decisione è stata comunicata dopo una valutazione delle condizioni del ragazzo e delle verifiche effettuate.

Inter News 24 Petardo Audero, revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari per il tifoso 19enne responsabile del gesto. Le novità. Il Tribunale del Riesame di Brescia ha deciso di revocare la misura cautelare degli arresti domiciliari per il tifoso 19enne dell’Inter, arrestato a Milano per aver lanciato un petardo contro Emil Audero durante la partita Cremonese-Inter dello scorso 1° febbraio. Al posto dei domiciliari, il tribunale ha imposto al giovane l’ obbligo di firma presso la polizia giudiziaria, una misura meno restrittiva. Il giovane tifoso, legato al gruppo ultrà dei Viking, aveva già chiesto scusa a Emil Audero, alle due società coinvolte e ai tifosi, dichiarando durante l’interrogatorio di garanzia di aver agito in modo impulsivo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Petardo Audero, revoca della misura cautelare al tifoso 19enne. Al giovane imposto l’obbligo di firma Petardo ad Audero, revocati i domiciliari all’ultrà interista: per lui l'obbligo di firmaIl primo febbraio scorso aveva tirato in campo un petardo che aveva stordito il portiere Emil Audero durante Cremonese-Inter, ora il Tribunale del... Lanciò un petardo contro Audero: 4 anni di Daspo al tifoso interistaLa Questura di Cremona ha formalizzato il Daspo - che avrà una durata di quattro anni - per il tifoso interista che lo scorso 1° febbraio, poco dopo... Una selezione di notizie su Petardo Audero. Petardo ad Audero in Cremonese-Inter, revocati i domiciliari al 19enne ultrà interista: «Chiedo scusa a tutti»La decisione del Tribunale del Riesame di Brescia: per il giovane ci sarà solo l'obbligo di firma. brescia.corriere.it Cremonese-Inter, petardo contro Audero: revocati i domiciliari per l'ultrà interistaIl Tribunale del Riesame di Brescia ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari, sostituendola con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per ... ilmattino.it