Petardo ad Audero revocati i domiciliari all’ultrà interista | per lui l' obbligo di firma

Il Tribunale del Riesame di Brescia ha revocato i domiciliari a un ultrà interista coinvolto in un episodio con un petardo rivolto al portiere di una squadra di calcio. La decisione è stata presa dopo il ricorso presentato dal legale del giovane, che si era precedentemente scusato con le parti coinvolte. Per lui resta l’obbligo di firma, ma non sono stati disposti ulteriori provvedimenti restrittivi.

Il primo febbraio scorso aveva tirato in campo un petardo che aveva stordito il portiere Emil Audero durante Cremonese-Inter, ora il Tribunale del Riesame di Brescia ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari al 19enne ultrà interista. Dovrà ora rispettare l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. "Chiedo scusa ad Audero, alle due società e a tutti i tifosi", aveva detto il giovane nell'interrogatorio davanti al gip di Milano Giulia Marozzi. E aveva dichiarato anche di "aver lanciato non una bomba carta ma un petardo, che si era procurato nel mese di dicembre a Napoli tramite un amico". Si era detto "dispiaciuto" e aveva chiarito che non aveva intenzione "di raggiungere il portiere, né di fare male ad alcuno". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

