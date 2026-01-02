Dalla Juventus alla Serie B | è il sogno di mercato del Monza | CMIT

Da calciomercato.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Monza punta al mercato invernale con ambizioni di crescita, seguendo le strategie delle grandi squadre come la Juventus. La recente nomina di Ottolini come nuovo direttore sportivo e le operazioni in uscita dei bianconeri testimoniano l'importanza di un’organizzazione solida e pianificata. In questo contesto, il trasferimento di giocatori tra Serie A e Serie B rappresenta un elemento chiave per rafforzare le rose e raggiungere gli obiettivi stagionali.

La Juve ufficializza il nuovo Ds Ottolini e lavora anche in uscita per la fnestra invernale del calciomercato La Juventus si appresta ad affrontare il Lecce per continuare la scalata in classifica e intanto accoglie Ottolini come nuovo Direttore sportivo, che va a completare l’organigramma dirigenziale della ‘Vecchia Signora’. Vassilje Adzic (Ansa) – Calciomercato.it Il nuovo Ds si metterà subito al lavoro perché il mercato chiama, con la finestra di gennaio che si è aperta ufficialmente oggi. La Juve è a caccia di occasioni low cost e cerca essenzialmente un esterno destro e un regista per accontentare Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

dalla juventus alla serie b 232 il sogno di mercato del monza cmit

© Calciomercato.it - Dalla Juventus alla Serie B: è il sogno di mercato del Monza | CM.IT

Leggi anche: Monza, assalto alla Serie A e mercato: colpo dal Toro, la scelta sui big (Colpani compreso) | CM.IT

Leggi anche: Mercato Juve, il sogno dei bianconeri apre alla Serie A: affare realmente possibile? Dai costi alla volontà del calciatore, cosa può succedere

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Giovane Juventus la concorrenza dalla Serie A si fa sempre più fitta | si è aggiunto anche quel club ci proverà già a gennaio! Le novità.

juventus serie b 232Addio alla Juve, riparte dalla Serie B: dal legame con Giuntoli alla nuova avventura - Un noto club attualmente in Serie cadetta ha comunicato l'esonero del direttore sportivo proponendo un contratto al capo scout bianconero ... msn.com

juventus serie b 232DIRETTA/ Juve Stabia Sudtirol (risultato finale 1-0): Vespe, 3 punti pesanti! (Serie B, 27 dicembre 2025) - Diretta Juve Stabia Sudtirol streaming video tv: agli altoatesini la vittoria manca addirittura da 12 partite, vespe a caccia del posto nei playoff. ilsussidiario.net

Serie B, Coda trascina la Samp: Juve Stabia ko a Marassi - I blucerchiati conquistano i tre punti a quasi due mesi dall'ultima volta. corrieredellosport.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.