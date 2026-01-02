Dalla Juventus alla Serie B | è il sogno di mercato del Monza | CMIT

Il Monza punta al mercato invernale con ambizioni di crescita, seguendo le strategie delle grandi squadre come la Juventus. La recente nomina di Ottolini come nuovo direttore sportivo e le operazioni in uscita dei bianconeri testimoniano l'importanza di un’organizzazione solida e pianificata. In questo contesto, il trasferimento di giocatori tra Serie A e Serie B rappresenta un elemento chiave per rafforzare le rose e raggiungere gli obiettivi stagionali.

La Juve ufficializza il nuovo Ds Ottolini e lavora anche in uscita per la fnestra invernale del calciomercato La Juventus si appresta ad affrontare il Lecce per continuare la scalata in classifica e intanto accoglie Ottolini come nuovo Direttore sportivo, che va a completare l’organigramma dirigenziale della ‘Vecchia Signora’. Vassilje Adzic (Ansa) – Calciomercato.it Il nuovo Ds si metterà subito al lavoro perché il mercato chiama, con la finestra di gennaio che si è aperta ufficialmente oggi. La Juve è a caccia di occasioni low cost e cerca essenzialmente un esterno destro e un regista per accontentare Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Dalla Juventus alla Serie B: è il sogno di mercato del Monza | CM.IT Leggi anche: Monza, assalto alla Serie A e mercato: colpo dal Toro, la scelta sui big (Colpani compreso) | CM.IT Leggi anche: Mercato Juve, il sogno dei bianconeri apre alla Serie A: affare realmente possibile? Dai costi alla volontà del calciatore, cosa può succedere Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Giovane Juventus la concorrenza dalla Serie A si fa sempre più fitta | si è aggiunto anche quel club ci proverà già a gennaio! Le novità. Addio alla Juve, riparte dalla Serie B: dal legame con Giuntoli alla nuova avventura - Un noto club attualmente in Serie cadetta ha comunicato l'esonero del direttore sportivo proponendo un contratto al capo scout bianconero ... msn.com

DIRETTA/ Juve Stabia Sudtirol (risultato finale 1-0): Vespe, 3 punti pesanti! (Serie B, 27 dicembre 2025) - Diretta Juve Stabia Sudtirol streaming video tv: agli altoatesini la vittoria manca addirittura da 12 partite, vespe a caccia del posto nei playoff. ilsussidiario.net

Serie B, Coda trascina la Samp: Juve Stabia ko a Marassi - I blucerchiati conquistano i tre punti a quasi due mesi dall'ultima volta. corrieredellosport.it

Serie A, 1957/58: Milan v Juventus (1:1) -- Giorgio Stivanello and Cesare Maldini -- San Siro, 20 October 1957. (Photo: Archivio Farabola) x.com

Ultimi anni di Serie A, la Juventus è l'unica ad aver superato gli 800 punti - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.