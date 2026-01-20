Cremonese Sarmiento già saluta | accordo col Birmingham | CM

La Cremonese ha raggiunto un accordo con il Birmingham per il trasferimento di Sarmiento. L’esterno ecuadoregno, che ha disputato solo sette partite con la squadra lombarda, non è stato convocato da gennaio. L’operazione rappresenta un cambiamento importante nel reparto offensivo del club, che cerca di riorganizzarsi in vista delle prossime sfide di campionato.

AGGIORNAMENTO 17.34 – Svolta per il futuro di Sarmiento: il Birmingham ha trovato un accordo con la Cremonese. Fin qui non è andata secondo le attese l'avventura di Jeremy Sarmiento alla Cremonese. L'ecuadoregno ha collezionato appena 7 presenze, per un totale di soli 137?, e da quando è iniziato il nuovo anno è stato sempre fuori dai convocati di Davide Nicola.

La Cremonese ha raggiunto un accordo con il Napoli per il prestito di Luca Marianucci.

