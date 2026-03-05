Pestaggio e coltellate per una frase sulle armi | arrestati 4 minori Spiccata disinvoltura nell’uso della violenza

Quattro minorenni tra i 16 e i 17 anni sono stati arrestati all’alba a Milano dai carabinieri della Compagnia di Porta Monforte. Sono accusati di aver partecipato a un pestaggio e di aver usato un coltello in risposta a una frase sulle armi. Durante le indagini, è emersa una certa disinvoltura nell’uso della violenza e delle armi, accompagnata da una totale assenza di empatia.

"Spiccata disinvoltura" nell'uso della violenza e delle armi e totale assenza di empatia. Hanno tutti tra i 16 e i 17 anni i quattro minorenni arrestati all'alba di giovedìi dai carabinieri della Compagnia di Milano Porta Monforte, a Milano. I quattro – due 17enni italiani di seconda generazione e due 16enni dello Sri Lanka – sono accusati di tentato omicidio in concorso, porto d'armi e lesioni aggravate. La notte dello scorso 1 febbraio, in via Salasco, zona Porta Romana, i ragazzini hanno aggredito brutalmente due ventenni do Chiavenna, arrivati a Milano per trascorrere una serata di movida. La vicenda ha avuto origine circa due ore prima, nel McDonald's di Porta Romana, dove il gruppo degli indagati ha incontrato le due vittime, tramite altri conoscenti in comune.