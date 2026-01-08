Roma carabiniere condannato a 3 anni per eccesso nell’uso delle armi

Il tribunale di Roma ha condannato a tre anni di reclusione un carabiniere coinvolto nell’uso eccessivo delle armi durante un intervento nel 2020, che portò alla morte di Jamal Baldawi. La sentenza di primo grado fa seguito all’indagine sul fatto avvenuto nel quartiere Eur, nel quale il cittadino siriano perse la vita durante un’operazione antidottrinaria.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La sentenza di primo grado del tribunale di Roma. È arrivata la condanna in primo grado a tre anni di reclusione per il carabiniere che nel settembre 2020 uccise con un colpo di pistola Jamal Baldawi, cittadino siriano di 56 anni, durante un intervento per sventare un furto nel quartiere Eur, a Roma. Il militare era imputato per eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi. I pubblici ministeri avevano chiesto una pena di due anni e mezzo, ma il tribunale ha stabilito una condanna più severa rispetto alle richieste dell’accusa. Cosa accadde durante l’intervento in via Paolo di Dono. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Roma, carabiniere condannato a 3 anni per eccesso nell’uso delle armi Leggi anche: Carabiniere uccise un ladro a Roma, condannato a 3 anni Leggi anche: Uccise ladro a Roma, carabiniere condannato a 3 anni La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Uccise un ladro a Roma, carabiniere condannato a 3 anni; Uccise un ladro in fuga, che aveva ferito un collega: carabiniere condannato a 3 anni per eccesso nell'uso di armi; Carabiniere condannato a tre anni: sparò e uccise un ladro in fuga. Salvini: “Solidarietà”; Omicidio durante un intervento per sventare un furto all’Eur: carabiniere condannato a tre anni. Carabiniere uccise un ladro a Roma, condannato a 3 anni - Il militare nel 2020 ha ucciso con un colpo di pistola un siriano di 56 anni nel quartiere Eur a Roma nel corso di un intervento per sventare un furto ... adnkronos.com

Spara e uccide un intruso, carabiniere condannato a 3 anni. L’avvocato: “Avrebbe potuto sparare in aria” - Nel 2020 il vicebrigadiere Emanuele Marroccella ha sparato un colpo contro Jamal Badawi, morto poco dopo. fanpage.it

Carabiniere uccise ladro in fuga che aveva colpito con un cacciavite un suo collega, condannato a 3 anni. Salvini: vicinanza e solidarietà - Il tribunale di Roma ha condannato a tre anni di carcere il carabiniere che uccise con un colpo di pistola un ladro, cittadino siriano di 56 anni, nel settembre del 2020 nel quartiere Eur. ilmessaggero.it

Il tribunale di #Roma ha condannato a 3 anni il carabiniere che ha ucciso con un colpo di pistola un 56enne siriano nel corso di un intervento per sventare un furto - facebook.com facebook

Il tribunale di #Roma ha condannato a 3 anni il carabiniere che ha ucciso con un colpo di pistola un 56enne siriano nel corso di un intervento per sventare un furto x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.