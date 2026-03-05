Pesaro 55 denunce per stalking e 13 sentenze | pena light per il molestatore seriale di avvocate

A Pesaro, un uomo è stato denunciato 55 volte per stalking e ha ricevuto 13 condanne. Si trattava di un molestatore seriale che chiamava le avocate trovando i loro numeri e le insultava con parole oscene. Le sue azioni sono state ripetute nel tempo, portando a numerose sanzioni penali. La sua condotta è risultata essere una costante minaccia per le vittime coinvolte.

PESARO - Trovava i numeri delle avvocate e le chiamava per dire loro cose oscene. Un’ossessione sessualmente esplicita e seriale tanto che l’imputato ha già 13 condanne sparse in giro per l’Italia per molestie e stalking e per un totale di 55 denunce rimediate complessivamente. Lui è un 32enne romano che ha il vizio di cercare numeri di cellulare di avvocate per poi chiamarle e scaricare su di loro tutte le sue fantasie erotiche. Oggi si trova in carcere a Roma dopo che alcune sentenze sono già diventate definitive. E così è successo anche questa volta, a Pesaro. L’uomo ha trovato il numero di cellulare di una giovane avvocata pesarese e ha iniziato a chiamarla, una quindicina di volte in tre giorni. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

