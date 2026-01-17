Un molestatore seriale, responsabile di ripetuti atti persecutori a Porretta, è stato arrestato il 14 gennaio dalla polizia locale. L’intervento è avvenuto in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari, ponendo fine a una serie di comportamenti che avevano creato disagio e paura tra le vittime.

Era diventato l’incubo delle donne, ma ora è stato arrestato per atti persecutori. Il 14 gennaio la polizia locale, in applicazione di un provvedimento di custodia cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari, ha fermato G.Z., un trentenne di origine straniera, attualmente disoccupato e residente da tempo nel territorio dell’Appennino. L’uomo, secondo quanto emerso dai primi riscontri, non sarebbe nuovo a condotte penalmente rilevanti. Ben prima degli ultimi sviluppi, localmente si era diffuso, soprattutto fra le persone più giovani e le frequentatrici del centro, un clima di circospezione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Molestatore seriale, incubo finito a Porretta

