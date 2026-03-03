Lotta alla povertà oltre 3 milioni di euro per la Zona sociale 2 Perugia-Torgiano-Corciano

Il Comune di Perugia, in qualità di capofila della Zona sociale 2 che comprende anche Corciano e Torgiano, ha approvato la pianificazione finanziaria per il triennio 2023-2025, utilizzando oltre 3 milioni di euro assegnati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La somma, proveniente dalla quota “Servizi”, sarà impiegata per interventi dedicati alla lotta alla povertà nella zona.

I fondi per gli anni 2023-25 sonoa favore dei percettori di assegno di inclusione e di persone che si trovano in condizione di povertà estrema e senza dimora Il Comune di Perugia, in qualità di capofila della Zona sociale n. 2, che include anche Corciano e Torgiano, ha approvato la programmazione finanziaria 2023-2025 a seguito dell'assegnazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle risorse provenienti dalla quota "Servizi" del Fondo nazionale Povertà. Tali risorse, da impiegare per erogare servizi previsti dalla normativa vigente a favore dei percettori di assegno di inclusione e di persone che si trovano in condizione di povertà estrema e senza dimora, ammontano a 1.

