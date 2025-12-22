Lavoratori part time enti locali la Cisl Fp Sicilia soddisfatta solo in parte

Seppur con forti limiti, la Cisl Fp Sicilia esprime parziale soddisfazione per le determinazioni assunte con la legge di Stabilità, approvata nel corso della notte all’Ars, a favore dei lavoratori e delle lavoratrici in regime di part-time degli enti locali siciliani. Registriamo favorevolmente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

lavoratori part time enti locali la cisl fp sicilia soddisfatta solo in parte

