Un uomo e un fratello sono stati ammoniti dal questore per aver perseguitato rispettivamente la ex compagna e la sorella. L’uomo avrebbe continuato a molestare la ex, mentre il fratello è stato accusato di comportamenti violenti nei confronti della sorella. Le misure sono state adottate per fermare le condotte indesiderate e garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

Un uomo che non si rassegna alla fine del suo rapporto sentimentale e un fratello violento nei confronti della sorella. In entrambi i casi, il questore di Sondrio Sabato Riccio ha adottato nei loro confronti due misure di prevenzione in materia di atti persecutori. Il primo ammonimento è stato emesso nei confronti di un 50enne, domiciliato in provincia, responsabile di reiterati comportamenti persecutori, ingiuriosi e molesti verso l’ex compagna. L’uomo ha più volte cercato di incontrarla nei luoghi da lei frequentati, anche presso l’abitazione di familiari della vittima, cercandola insistentemente al telefono e tempestandola di messaggi offensivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Perseguitano la ex e la sorella. Due ammoniti dal questore

