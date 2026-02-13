Santo Versace, fratello di Gianni, ricorda con fermezza il periodo dopo la morte del famoso stilista, quando molti li consideravano falliti solo perché erano calabresi e ricchi. In un’intervista, Santo rivela che a differenza di quanto si pensasse, lui e Donatella sono ancora pieni di progetti, tra cui la Fondazione Versace, creata nel 2021 con la moglie Francesca De Stefano.

A 81 anni Santo Versace ha con ancora tante idee e proposte in testa, ad iniziare dalla Fondazione che porta il suo nome e che, insieme alla moglie Francesca De Stefano, avvocatessa, ha istituito nel 2021. La missione, come ha spiegato a La Stampa, è rivolta “ai fragili, a tutti coloro che soffrono”. Il sogno? Diventare ministro della cultura e il programma è già tutta nella testa dell’imprenditore. “Primo, rendere i nostri musei famosi in tutto il mondo. Tutte le opere d’arte che abbiamo vanno essere esposte. Non c’è spazio? Ci prendiamo il Quirinale. – ha affermato -. Spostiamo la presidenza della Repubblica altrove: è inutile per una sola persona mantenere quella enorme struttura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dopo la morte di Gianni Versace ci davano per falliti. Eravamo due cose imperdonabili: ricchi e calabresi. Mia sorella Donatella Versace? Era l’assistente e la sorella minore di un genio”: parla Santo

Approfondimenti su gianni versace

Donatella Versace ricorda Valentino con parole di rispetto e affetto.

Valentino, ricordato da Santo Versace, è descritto come una persona misurata e umana, profondamente legata a Gianni Versace.

Morte di Armani il ricordo straziante di Donatella Versace commuove tutti

Ultime notizie su gianni versace

Argomenti discussi: Riconosciuta la madre intenzionale dopo la morte: è la prima volta in Italia; Giada Smania rompe il silenzio 63 giorni dopo la morte di Peep: Ho perso una parte di me. Con i soldi raccolti aiuterò altri cani; Kelly Osbourne e il dimagrimento: F**k you, dopo la morte di papà fatico ad alzarmi dal letto; Asilo di Soci chiuso dopo la morte di Leo. Un consiglio comunale aperto.

Lo strano brevetto di Meta: un’IA che continua a postare sui social anche dopo la tua morteUn documento firmato dal CTO Andrew Bosworth descrive un sistema capace di simulare l’attività social anche dopo la morte ... fanpage.it

Dopo la commozione per la morte di James Van Der Beek irrompe la realtà, perché la famiglia ha dovuto aprire un GoFundMe?L'amato protagonista di Dawnson's Creek è morto all'età di 48 anni e la moglie deve far fronte alle spese sanitarie in un paese pieno di contraddizioni ... wired.it

Sarà il talentuoso designer belga Pieter Mulier il nuovo direttore creativo della maison fondata da Gianni Versace. #ANSALifestyle x.com

nssmag.com. XCX LOVE · Franchesckaar. / Mentre attendiamo l’inizio della nuova era di Pieter Mulier alla direzione creativa di Versace, torniamo indietro nel tempo a luglio 1997, a Parigi, quando Gianni Versace presentò quella che sarebbe rimasta n - facebook.com facebook