Il questore lascia e ringrazia la città In questi due anni la sicurezza è cresciuta

Il questore di Como annuncia il suo ritiro, ringraziando la comunità per l’opportunità di aver lavorato in un contesto in evoluzione. In questi due anni, la sicurezza nella città è migliorata, grazie all’impegno di tutti. Con parole di riconoscimento, sottolinea il valore di un territorio aperto al dialogo e alla collaborazione, che ha contribuito a rendere Como un luogo più sicuro e coeso per cittadini e provincia.

Como, 8 gennaio 2026 – "Mi lascio alle spalle un territorio meraviglioso, in grande evoluzione, abitato da persone aperte al dialogo e con la volontà di costruire qualcosa di buono per la collettività, in città e nell'intera provincia. Lascio una macchina che sta correndo, una bella macchina che procede bene, da ogni punto di vista". Dopo due anni passati a Como, il questore Marco Calì lascia il suo incarico, destinato a un nuovo e prestigioso ruolo: direttore dello Sco, il coordinamento di tutte le Squadre Mobili d'Italia.

