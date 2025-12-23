Perseguita l' ex compagna e la insegue mentre va dal parrucchiere | arrestato 45enne

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Catania ha arrestato un uomo di 45 anni, accusato di aver perseguitato e minacciato la sua ex fidanzata, che nei giorni scorsi è stata seguita e molestata nel centro della città, incluso mentre si recava dal parrucchiere. L’episodio evidenzia problematiche di stalking e comportamenti persecutori che richiedono un intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

La polizia di Catania ha arrestato un uomo di 45 anni, residente in città, accusato di minacce e ingiurie nei confronti della sua ex fidanzata, che nei giorni scorsi è stata perseguitata per le strade del centro cittadino.La donna, impaurita, ha contattato la sala operativa della questura mentre. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

perseguita l ex compagna e la insegue mentre va dal parrucchiere arrestato 45enne

© Cataniatoday.it - Perseguita l'ex compagna e la insegue mentre va dal parrucchiere: arrestato 45enne

Leggi anche: Perseguita l’ex compagna, chiamate anche mentre lei è in Questura a denunciarlo: arrestato

Leggi anche: Anna Tatangelo incinta paparazzata mentre va dal parrucchiere con il fidanzato

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

perseguita ex compagna insegueSerramanna, 74enne perseguita l’ex compagna: divieto d’avvicinamento - Dopo una serie di atti persecutori e maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna, scatta il divieto d'avvicinamento per un 74enne ... cagliaripad.it

Non accetta la fine della relazione, perseguita l’ex compagna e le incendia l’auto: arrestato - Non accetta la fine della relazione: perseguita l’ex compagna e le incendia l’auto: 29enne arrestato dai carabinieri nel Salernitano ... ilgiornalelocale.it

perseguita ex compagna inseguePerseguita e incendia l’auto dell’ex compagna: arrestato - Le indagini avviate a seguito della denuncia sporta dalla vittima hanno permesso al Carabinieri di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei riguardi dell’indagato che, non accettando la fine del ... infocilento.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.