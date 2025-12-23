Perseguita l' ex compagna e la insegue mentre va dal parrucchiere | arrestato 45enne

La polizia di Catania ha arrestato un uomo di 45 anni, accusato di aver perseguitato e minacciato la sua ex fidanzata, che nei giorni scorsi è stata seguita e molestata nel centro della città, incluso mentre si recava dal parrucchiere. L’episodio evidenzia problematiche di stalking e comportamenti persecutori che richiedono un intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

La polizia di Catania ha arrestato un uomo di 45 anni, residente in città, accusato di minacce e ingiurie nei confronti della sua ex fidanzata, che nei giorni scorsi è stata perseguitata per le strade del centro cittadino. La donna, impaurita, ha contattato la sala operativa della questura mentre.

