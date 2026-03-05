Permessi per organismi direttivi Aran | verifica dei contingenti tramite GEDAP
Le amministrazioni devono controllare i contingenti disponibili prima di concedere permessi ai membri degli organismi direttivi statutari. La verifica deve essere fatta attraverso il sistema GEDAP, che permette di verificare le disponibilità residue prima di autorizzare la partecipazione alle riunioni. Questa procedura riguarda tutti gli enti coinvolti e mira a garantire la corretta gestione delle risorse dedicate ai permessi.
Le singole amministrazioni sono tenute a verificare la disponibilità residua dei contingenti prima di autorizzare i permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari. È quanto chiarisce l’Aran in un orientamento applicativo pubblicato il 3 marzo, con riferimento all’articolo 13 del CCNQ del 4 dicembre 2017. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Permessi sindacali e ferie, l’orientamento Aran: nessuna riduzioneLa fruizione dei permessi sindacali a valere sul monte ore di amministrazione non incide sulla maturazione delle ferie.
Permessi sindacali non retribuiti: possibile l’uso anche in ore. Orientamento AranÈ del 3 marzo l’orientamento applicativo con cui l’Aran chiarisce che i permessi sindacali non retribuiti possono essere fruiti anche su base oraria.
Aggiornamenti e notizie su Permessi per organismi direttivi Aran....
Temi più discussi: Permessi per organismi direttivi, Aran: verifica dei contingenti tramite GEDAP; Permessi sindacali: riducono le ferie? Quelli non retribuiti possono essere fruiti ad ore? Pareri ARAN; Sottoscritto in via definitiva il CCNL del Comparto Funzioni Locali del triennio 2022-2024; Sottoscritti il 23 febbraio i Contratti Collettivi Nazionali dell’Area e del Comparto delle Funzioni locali.
Permessi sindacali: riducono le ferie? Quelli non retribuiti possono essere fruiti ad ore? Pareri ARANIn data 3 marzo l’ARAN ha pubblicato alcuni Orientamenti applicativi di interesse anche per il Comparto istruzione e Ricerca.Tra questi segnaliamo quelli concernenti i permessi sindacali.Id: 36583 – L ... tecnicadellascuola.it
Professioni infermieristiche. Il nuovo direttivo dell’OrdineNei giorni scorsi si sono tenute le elezioni per il rinnovo degli organismi direttivi dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Pisa... Nei giorni scorsi si sono tenute le elezioni per il ... lanazione.it
Brutta aria al #ViolaPark: tutti contro tutti. Accuse, permessi, infortuni, che succede Il nuovo editoriale di @EnzoBucchioni per @violanews x.com
TeleRama. . Al via la raccolta firme per la proposta di legge dedicata a Noemi Durini, contro i permessi premio per chi commette femminicidi. Si può firmare online sulla piattaforma del Ministero della Giustizia o ai banchetti fisici nei comuni del Leccese. La pri - facebook.com facebook