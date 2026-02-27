Fiat 500 Story Terni arriva il 26esimo raduno San Valentino | il programma

Domenica 8 marzo a Terni si tiene il 26esimo Raduno San Valentino, organizzato dal Fiat 500 Story Terni, affiliato al Club Aci Storico. L’evento prevede l’assembramento di appassionati e proprietari di Fiat 500 provenienti da diverse zone. La giornata include esposizioni di vetture, incontri tra partecipanti e attività dedicate alle auto storiche. L’iniziativa si svolge nel centro cittadino di Terni.

Domenica 8 marzo è in programma a Terni il 26esimo Raduno San Valentino, organizzato dal Fiat 500 Story Terni affiliato Club Aci Storico. Il programma prevede alle 8.30 il raduno dei partecipanti e successive iscrizioni in piazza San Francesco a San Gemini. Dopo la colazione di rito, si svolgerà.

