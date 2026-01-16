Lo scorso venerdì Dario Basile ha trionfato a sorpresa conquistando una Fiat 500 e un montepremi di 71.500 euro

Lo scorso venerdì, Dario Basile ha vinto una Fiat 500 e 71.500 euro inaspettatamente. Questa sera alle 20.40 su Canale 5, va in onda il secondo appuntamento del 2026 di La Ruota dei Campioni, la versione “maxi” di La Ruota della Fortuna, anche in fascia serale sulla prima rete del Biscione.

S econdo appuntamento del 2026, stasera alle 20.40 su Canale 5, con La Ruota dei Campioni, versione “maxi” di La Ruota della Fortuna che si prende anche la fascia serale della prima rete del Biscione. In studio ovviamente Gerry Scotti e Samira Lui insieme agli ex concorrenti più vittoriosi della stagione 2025 in una sfida fra “numeri 1”. Super ospite della puntata è il leggendario Gianni Morandi. Gerry Scotti e quella volta che mandò a quel paese Pippo Baudo (pensando fosse uno scherzo) X Leggi anche › Infaticabile Gerry Scotti! Stasera su Canale 5 torna “Chi vuol essere milionario?” con tante novità La Ruota dei Campioni puntata 16 gennaio su Canale 5: concorrenti, orario e quanto dura. 🔗 Leggi su Iodonna.it

