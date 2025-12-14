Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail alla barriera di Gallarate | gravissimo un 42enne

Un incidente grave si è verificato sulla A8 a Gallarate, coinvolgendo un uomo di 42 anni. Nella serata del 13 dicembre, l’automobilista ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro un guardrail. L’incidente ha richiesto l’intervento dei soccorsi, lasciando il conducente in condizioni gravissime.

Un 42enne si è schiantato con l'auto contro un guardrail lungo l'autostrada A8 nella serata del 13 dicembre. L'uomo, ricoverato in gravi condizioni, avrebbe perso il controllo del mezzo. Fanpage.it Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guardrail alla barriera di Gallarate: gravissimo un 42enne - Un 42enne si è schiantato con l’auto contro un guardrail lungo l’autostrada A8 nella serata del 13 dicembre. fanpage.it

Perde il controllo dell'auto, sbanda e si schianta contro una roccia, momenti di paura: 3 ragazzi coinvolti, in azione i soccorsi - Sono stati momenti di paura quelli vissuti nelle prime ore di questa mattina da tre ragazzi di 25, 24 e 21 anni che sono rimasti coinvolti in un incidente. ildolomiti.it

Napoli, perde il controllo dello scooter: muore 46enne a Ponticelli - #Pupiatv - facebook.com facebook

Perde il controllo dell’auto e finisce contro il guardrail: incidente sulla 131 a Paulilatino x.com

Il sorpasso e lo schianto, il video dell’incidente tra una Ferrari e un camper in Sardegna

Video Il sorpasso e lo schianto, il video dell’incidente tra una Ferrari e un camper in Sardegna Video Il sorpasso e lo schianto, il video dell’incidente tra una Ferrari e un camper in Sardegna