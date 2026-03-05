Percussioni elettronica e Ondes Martenot | il trio Forget Rabbia e Zach live per Musica Inaudita

Domenica 8 marzo, nell’ambito della rassegna “Musica Inaudita”, si esibisce un trio internazionale formato dai percussionisti Michele Rabbia e Ingar Zach, provenienti rispettivamente dall’Italia e dalla Norvegia, affiancati dalla musicista francese. La serata, ospitata dalla stagione di Area Sismica, prevede un live che combina percussioni, elettronica e l’uso dell’Ondes Martenot. L’evento si svolge all’interno di un contesto dedicato a sperimentazioni sonore.

Domenica 8 marzo la stagione di Area Sismica ospita - all'interno della cornice della rassegna "Musica Inaudita" - un trio di caratura internazionale composto dai percussionisti Michele Rabbia e Ingar Zach - rispettivamente da Italia e Norvegia - cui si aggiunge in questa occasione la francese Nathalie Forget alle Ondes Martenot. Come di consueto, l'appuntamento è da Lupo, lo stabilimento balneare con annessa sala concerti di Lido di Savio. Il disco Musique pour deux corps riunisce, nel suo secondo repertorio, il duo Michele Rabbia e Ingar Zach.

