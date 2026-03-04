Festa della donna al Trend-Up | musica live con Akustika Trio

Il locale Trend-Up organizza una serata speciale per la Festa della Donna domenica 8 marzo alle ore 21. Durante l’evento, sarà presente musica dal vivo interpretata dall’Akustika Trio, offrendo un momento di intrattenimento e aggregazione dedicato alle donne. L’appuntamento prevede l’apertura del locale per accogliere il pubblico e creare un’atmosfera di condivisione.

In occasione della Festa della Donna, domenica 8 marzo alle ore 21, il locale Trend-Up apre le porte a una serata speciale dedicata alle donne con ottima musica dal vivo, all'energia e al piacere di stare insieme. Protagonisti dell'evento saranno gli AkustiKa Trio, una formazione capace di regalare emozioni attraverso reinterpretazioni acustiche di brani celebri, spaziando tra diversi generi musicali. Il loro stile elegante e coinvolgente renderà l'atmosfera intima e allo stesso tempo vibrante, perfetta per celebrare una ricorrenza così significativa.