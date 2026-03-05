Perché i rettili fanno i bagni di sole | cos'è il basking e a cosa serve
I rettili come lucertole e serpenti si espongono al sole in un comportamento noto come basking. Questa esposizione serve a regolare la temperatura corporea e permette loro di mantenere il corretto funzionamento dell'organismo. Il basking è un’attività comune che si verifica durante le ore diurne e coinvolge diversi rettili che cercano il calore del sole.
Lucertole, serpenti e altri rettili si espongono al sole per regolare la temperatura corporea. Questo comportamento, chiamato basking, permette loro di "ricaricare le batterie" e far funzionare l'intero organismo.
