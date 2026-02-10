Gualtieri per Roma | cos'è l'app lanciata dal sindaco e perché serve solo alla sua ricandidatura

Questa mattina al teatro Brancaccio il sindaco Gualtieri ha presentato l’app “Gualtieri per Roma”. L’app permette ai cittadini di ricevere news, partecipare a iniziative, fare donazioni e iscriversi come volontari. Tuttavia, molti osservano che il vero scopo del lancio è sostenere la ricandidatura di Gualtieri, più che offrire un servizio utile alla città. La presentazione ha attirato l’attenzione di molti, ma resta da vedere se i romani troveranno reale utilità in questa nuova piattaforma.

Presentata al teatro Brancaccio l'app 'Gualtieri per Roma': news, partecipazione, donazioni e volontari. Ma il sindaco specifica: "Non siamo in campagna elettorale".

4° Rapporto alla città del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri

