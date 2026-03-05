I giornali italiani hanno riportato con certezza la nomina della nuova Guida suprema in Iran, descrivendo come si sia svolta l’elezione del figlio di Khamenei. La notizia si basa su fonti di informazione che hanno diffuso dettagli sull’evento, dando per scontato il risultato. Tuttavia, non sono stati forniti ulteriori approfondimenti o conferme ufficiali sulla procedura.

Hanno raccontato come avvenuta l'elezione del figlio di Khamenei in Iran, fidandosi di una voce, ma non è ancora successo Non è ancora stato annunciato chi sarà la prossima Guida suprema dell’Iran, l’autorità politica, religiosa e militare più importante del paese, eppure martedì gran parte della stampa italiana ha dato notizia dell’elezione di Mojtaba Khamenei, come se fosse avvenuta e ufficiale. La notizia è stata data sulla base di quanto raccontato dalle fonti anonime di un giornale con sede nel Regno Unito, senza altre conferme. La notizia dell’elezione di Mojtaba Khamenei – figlio dell’ultima Guida suprema Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio da un bombardamento israeliano – è iniziata a circolare sui media italiani nella serata di martedì 3 marzo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Chi è Mojtaba Khamenei, il figlio dell’ayatollah verso la nomina a nuova Guida Suprema dell’IranCinquantasei anni, secondogenito di Ali Khamenei e figlio prediletto, Mojtaba che prende il posto del padre come Guida Suprema dell’Iran è un...

Leggi anche: Media israeliani: colpito summit riunito per eleggere la nuova Guida suprema. Trump: «Mi hanno chiesto di trattare, troppo tardi». Idf: «Nuova ondata di attacchi su Teheran» | Bombe sui siti nucleari

