Media israeliani | colpito summit riunito per eleggere la nuova Guida suprema Trump | Mi hanno chiesto di trattare troppo tardi Idf | Nuova ondata di attacchi su Teheran | Bombe sui siti nucleari
Secondo i media israeliani, un summit per eleggere la nuova Guida suprema è stato colpito, mentre le forze israeliane segnalano una nuova ondata di attacchi su Teheran. L’esercito israeliano ha riferito di bombe sui siti nucleari iraniani e gli Stati Uniti prevedono un aumento significativo delle azioni militari nelle prossime 24 ore. Trump ha dichiarato di essere stato invitato a trattare, ma ha detto che ormai è troppo tardi.
Gli Usa si preparano a un «forte aumento» degli attacchi nelle prossime 24 ore. Mezzaluna Rossa: «Almeno 787 morti». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Colpita l'ambasciata Usa a Riad, Israele avanza in Libano. Trump: «Mi hanno chiesto di trattare, troppo tardi». L'Idf: «Nuova ondata di attacchi su larga scala a Teheran» | Bombe sui siti nucleariGli Stati Uniti si stanno preparando a un «forte aumento» degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.
Colpita l'ambasciata Usa a Riad, Israele avanza in Libano. Trump: «Mi hanno chiesto di trattare, troppo tardi». L'Onu chiede indagine sull'attacco alla scuola femminile | Bombe sui siti nucleariGli Stati Uniti si stanno preparando a un «forte aumento» degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.
Secondo i media israeliani Khamenei è stato uccisoLa guida suprema dell'Iran sarebbe stato colpito durante l'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. La sua residenza è stata distrutta nel corso dell'operazione Ruggito del leone Il ministro degl ... ilfoglio.it
#VIDEO - Le immagini dell'ospedale colpito da raid a #Teheran Secondo i media iraniani, raid israeliani avrebbero colpito un ospedale a Teheran. L’agenzia #Isna riferisce che il #Gandhi, nel nord della città, sarebbe stato centrato da attacchi aerei nella s - facebook.com facebook
