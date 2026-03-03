Media israeliani | colpito summit riunito per eleggere la nuova Guida suprema Trump | Mi hanno chiesto di trattare troppo tardi Idf |   Nuova ondata di attacchi su Teheran | Bombe sui siti nucleari

Da xml2.corriere.it 3 mar 2026

Secondo i media israeliani, un summit per eleggere la nuova Guida suprema è stato colpito, mentre le forze israeliane segnalano una nuova ondata di attacchi su Teheran. L’esercito israeliano ha riferito di bombe sui siti nucleari iraniani e gli Stati Uniti prevedono un aumento significativo delle azioni militari nelle prossime 24 ore. Trump ha dichiarato di essere stato invitato a trattare, ma ha detto che ormai è troppo tardi.

Gli Usa si preparano a un «forte aumento» degli attacchi nelle prossime 24 ore. Mezzaluna Rossa: «Almeno 787 morti». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Colpita l'ambasciata Usa a Riad, Israele avanza in Libano. Trump: «Mi hanno chiesto di trattare, troppo tardi». L'Idf: «Nuova ondata di attacchi su larga scala a Teheran»  | Bombe sui siti nucleariGli Stati Uniti si stanno preparando a un «forte aumento» degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.

Colpita l'ambasciata Usa a Riad, Israele avanza in Libano. Trump: «Mi hanno chiesto di trattare, troppo tardi». L'Onu chiede indagine sull'attacco alla scuola femminile | Bombe sui siti nucleariGli Stati Uniti si stanno preparando a un «forte aumento» degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.

