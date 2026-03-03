Media israeliani | colpito summit riunito per eleggere la nuova Guida suprema Trump | Mi hanno chiesto di trattare troppo tardi Idf | Nuova ondata di attacchi su Teheran | Bombe sui siti nucleari

Secondo i media israeliani, un summit per eleggere la nuova Guida suprema è stato colpito, mentre le forze israeliane segnalano una nuova ondata di attacchi su Teheran. L’esercito israeliano ha riferito di bombe sui siti nucleari iraniani e gli Stati Uniti prevedono un aumento significativo delle azioni militari nelle prossime 24 ore. Trump ha dichiarato di essere stato invitato a trattare, ma ha detto che ormai è troppo tardi.