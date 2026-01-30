Italia verso i playoff | Gattuso si affiderà ai fedelissimi ma inserirà Palestra e Verratti

Rino Gattuso si prepara a chiamare i giocatori per le sfide decisive. Dopo aver visto in azione a Londra alcuni dei protagonisti, il ct ha deciso di puntare ancora sui fedelissimi. Tra le scelte principali, ci sono Palestra e Verratti, che avranno un ruolo importante nel prossimo impegno. Gattuso vuole rafforzare la squadra con i suoi punti di riferimento, senza stravolgere troppo la formazione. La preparazione sta entrando nel vivo, e i tifosi aspettano di scoprire quali saranno le scelte definitive.

Quando il gioco si fa duro arriva il momento dei duri, diceva John Belushi. E gioco più duro di questi playoff mondiali, per noi, non c'è. Quindi non aspettiamoci novità clamorose dalla lista con la quale Gattuso cercherà di portarci in America. Rivedremo a marzo tutti i soliti noti più Palestra, la cui entrata in azzurro non può più essere rimandato, e Verratti, se le rose del deserto fioriranno. Saranno due finali (almeno si spera due), partite "dentro o fuori": l'eventuale seconda sfida, decisiva, in Galles o in Bosnia, contro nazionali il cui stato mentale è all'opposto del nostro. Gli azzurri con addosso il fantasma della terza eliminazione consecutiva, bosniaci o gallesi davanti a un appuntamento con la storia che non li costringe a vincere L'Italia ripartirà dai punti fermi di questo ciclo.

