Italia verso i playoff | Gattuso si affiderà ai fedelissimi ma inserirà Palestra e Verratti

Da gazzetta.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rino Gattuso si prepara a chiamare i giocatori per le sfide decisive. Dopo aver visto in azione a Londra alcuni dei protagonisti, il ct ha deciso di puntare ancora sui fedelissimi. Tra le scelte principali, ci sono Palestra e Verratti, che avranno un ruolo importante nel prossimo impegno. Gattuso vuole rafforzare la squadra con i suoi punti di riferimento, senza stravolgere troppo la formazione. La preparazione sta entrando nel vivo, e i tifosi aspettano di scoprire quali saranno le scelte definitive.

Quando il gioco si fa duro arriva il momento dei duri, diceva John Belushi. E gioco più duro di questi playoff mondiali, per noi, non c’è. Quindi non aspettiamoci novità clamorose dalla lista con la quale Gattuso cercherà di portarci in America. Rivedremo a marzo tutti i soliti noti più Palestra, la cui entrata in azzurro non può più essere rimandato, e Verratti, se le rose del deserto fioriranno. Saranno due finali (almeno si spera due), partite “dentro o fuori”: l’eventuale seconda sfida, decisiva, in Galles o in Bosnia, contro nazionali il cui stato mentale è all’opposto del nostro. Gli azzurri con addosso il fantasma della terza eliminazione consecutiva, bosniaci o gallesi davanti a un appuntamento con la storia che non li costringe a vincere L’Italia ripartirà dai punti fermi di questo ciclo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

italia verso i playoff gattuso si affider224 ai fedelissimi ma inserir224 palestra e verratti

© Gazzetta.it - Italia verso i playoff: Gattuso si affiderà ai fedelissimi, ma inserirà Palestra e Verratti

Approfondimenti su Italia Playoff

Italia verso i playoff: Gattuso si affida ai fedelissimi, ma inserisce Palestra e Verratti

Il commissario tecnico Gattuso punta sui suoi fedelissimi per affrontare i prossimi impegni.

Italia Norvegia, Gattuso si affida all’anima interista per arrivare ai playoff Mondiali: il piano del CT azzurro

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Italia Playoff

Argomenti discussi: Italia verso i playoff: Gattuso si affiderà ai fedelissimi, ma inserirà Palestra e Verratti; Italia, Buffon pensa già ai playoff: Non sono teso, ma...; Inter, Juventus e Atalanta: quanto vale la qualificazione agli ottavi?; Chi va ai playoff nella NFL? | DAZN News IT.

italia verso i playoffItalia: salta lo stage della Nazionale verso i playoff per i Mondiali. Perché non si farà? I motivi legati al calendario intasato e ai troppi impegniPLAYOFF MONDIALI 2026 - Secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera, non si terrà lo stage di preparazione agli spareggi per i Mondiali. eurosport.it

italia verso i playoffGattuso tiene Chiesa in considerazione. Incontro tra ct e giocatore verso i playoffL'Italia non chiude le porte a Federico Chiesa. Nonostante l'ennesima stagione difficile dell'esterno d'attacco del Liverpool, il ct azzurro Gennaro Gattuso avrà un ... firenzeviola.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.