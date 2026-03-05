Per sottrarsi al trasferimento in carcere apre le bombole del gas | paura a Guagnano

A Guagnano, un uomo sottoposto agli arresti domiciliari ha aperto le bombole del gas per evitare il trasferimento in carcere. I carabinieri sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri per consegnargli il decreto di custodia, dopo aver constatato che aveva più volte violato le prescrizioni legate alla sua condizione di detenzione. La scena ha suscitato paura tra i vicini.

Quando i carabinieri si sono presentati al suo domicilio per notificargli un decreto di sospensione dei domiciliari per ripetute violazioni, un 56enne si è barricato in casa ma i militari lo hanno tempestivamente fermato Alla vista dei militari, però, Gianfranco Rigliano, originario di Foggia ma residente nel comune salentino, si è barricato in casa e ha aperto le valvole di due bombole di gas. La fase successiva è stata molto concitata anche perché il domicilio in questione si trova in una strada interna al nucleo urbano e generalmente piuttosto trafficata per la presenza di alcune attività. A quel punto i militari sono entrati nell’immobile, rompendo il vetro della porta d’ingresso e hanno messo in sicurezza le bombole per poi portarle all’esterno. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Rivolta nel carcere di Cassino, lanci di oggetti contro gli agenti e bombole del gas date alle fiammeTensione e violenze nel carcere di Cassino: roghi e lanci di oggetti nella II sezione.

