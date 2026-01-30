Rivolta nel carcere di Cassino bombole del gas date alle fiamme e lanci di oggetti contro gli agenti

Nel carcere di Cassino, ieri pomeriggio, i detenuti hanno dato origine a una rivolta violenta. Alcuni hanno incendiato bombole del gas e lanciato oggetti contro le forze dell’ordine, che sono intervenute per cercare di calmare la situazione. La tensione è stata altissima e le operazioni di controllo sono durate diverse ore. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l’episodio ha creato grande scompiglio all’interno della struttura.

Pomeriggio di fuoco e altissima tensione quello vissuto ieri, giovedì 29 gennaio 2026, all’interno della casa circondariale di Cassino. Quella che era nata come una protesta nella II sezione è rapidamente degenerata in una rivolta violenta, trasformando i corridoi del carcere in un campo di battaglia. I detenuti hanno dato vita a un fitto lancio di oggetti contro gli agenti della polizia penitenziaria, arrivando ad appiccare diversi incendi che hanno reso l’aria irrespirabile. La situazione è precipitata quando sono esplose alcune bombolette del gas utilizzate per cucinare, scatenando un rogo che ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Rivolta nel carcere di Cassino, bombole del gas date alle fiamme e lanci di oggetti contro gli agenti Approfondimenti su Cassino Rivolta Rivolta nel carcere di Cassino, lanci di oggetti contro gli agenti e bombole del gas date alle fiamme Una rivolta scoppiata nel carcere di Cassino ha portato a lanci di oggetti contro gli agenti e all’incendio di bombole del gas. Metromare passato ai raggi X dagli agenti, 30 sequestri di droga. Trovate bombole del gas a una fermata Gli agenti della polizia hanno passato al setaccio il Metromare di Riccione, portando al sequestro di 30 dosi di droga. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Cassino Rivolta Argomenti discussi: Rivolta nel carcere di Cassino; Avellino, scoppia la rivolta dei detenuti in carcere: forze dell'ordine circondano il penitenziario; Maxi rissa nel carcere di Porto Azzurro, feriti tre detenuti e un agente della polizia penitenziaria; Carcere di Cassino, incendio in una sezione. Detenuti in rivolta. Rivolta nel carcere di Cassino, lanci di oggetti contro gli agenti e bombole del gas date alle fiammeTensione e violenze nel carcere di Cassino: roghi e lanci di oggetti nella II sezione. La protesta sedata, detenuti trasferiti. Sindacati: Servono interventi urgenti. fanpage.it Rivolta nel carcere di Cassino, bombole del gas date alle fiamme e lanci di oggetti contro gli agentiPomeriggio di fuoco e altissima tensione quello vissuto ieri, giovedì 29 gennaio 2026, all'interno della casa circondariale di Cassino. Quella che era nata ... thesocialpost.it Extra Tv. . CASSINO, CARCERE: DETENUTI IN RIVOLTA, INCENDIATA UNA SEZIONE - facebook.com facebook IN_OUT. LIBERTÀ AUMENTATA 2026: AL VIA LA CALL PER LA FORMAZIONE SUL TEATRO IN CARCERE RIVOLTA A OPERATORI SOCIALI, ARTISTICI E CULTURALI x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.