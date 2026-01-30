Rivolta nel carcere di Cassino lanci di oggetti contro gli agenti e bombole del gas date alle fiamme

Una rivolta scoppiata nel carcere di Cassino ha portato a lanci di oggetti contro gli agenti e all’incendio di bombole del gas. La situazione è diventata molto tesa, con i detenuti che hanno dato fuoco a vari oggetti e hanno cercato di aggredire il personale di sorveglianza. Le forze dell’ordine sono intervenute per riportare l’ordine e hanno trasferito alcuni dei detenuti coinvolti. La protesta si è conclusa, ma la tensione rimane alta tra le mura del carcere.

Tensione e violenze nel carcere di Cassino: roghi e lanci di oggetti nella II sezione. La protesta sedata, detenuti trasferiti. Sindacati: "Servono interventi urgenti". Rivolta e incendi nel carcere di Cassino, il sindacato invoca il 'pugno duro' Tensione al massimo nel carcere di Cassino, dove ieri pomeriggio è scoppiata una rivolta nella II Sezione.

