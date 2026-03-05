Domenico Caliendo una donna ruba uno dei peluche lasciati davanti all’ospedale Lei | Lo fanno tutti

Una donna ha preso uno dei peluche lasciati davanti all’ospedale Monaldi di Napoli, dove si trovano i ricordi di un bambino di due anni deceduto dopo un trapianto. La donna ha spiegato di aver agito così perché, a suo dire, “lo fanno tutti”. La scena è stata documentata e il gesto ha suscitato diverse reazioni tra i presenti.

«Lo fanno tutti». Questa la spiegazione di una donna che ha rubato uno dei peluche lasciati per il piccolo di due anni, Domenico Caliendo, morto dopo il trapianto sbagliato all’ospedale Monaldi di Napoli. I pupazzi sono lasciati in ricordo del piccolo davanti alla struttura ospedaliera dove il bambino ha lottato fino all’ultimo dei suoi giorni. L’episodio è stato denunciato dall’inviata di Ore14, trasmissione Rai, Cristina Liguori. «È avvenuto poco fa, una donna sulla cinquantina è arrivata davanti all’ospedale, dove si trovano i regali donati dalla città in ricordo del bambino morto, e ha parcheggiato la macchina. Poi ha cominciato a passare in rassegna i vari peluche presenti, scartandone alcuni, e poi alla fine ne ha scelto e preso uno. 🔗 Leggi su Open.online

La vergogna dopo la morte di Domenico: una donna ruba uno dei peluche lasciati davanti all'ospedale. "Lo fanno tutti"Non c'è limite alla mancanza di empatia e di rispetto di alcune persone, che non si fermano neppure davanti alla tragica morte di un bambino.

