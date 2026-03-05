La vergogna dopo la morte di Domenico | una donna ruba uno dei peluche lasciati davanti all' ospedale Lo fanno tutti

Dopo la morte di Domenico, una donna ha preso uno dei peluche lasciati davanti all’ospedale, spiegando che “lo fanno tutti”. La scena ha suscitato sdegno, evidenziando come alcuni individui mostrino mancanza di rispetto anche in momenti di dolore. I peluche erano stati posizionati come segno di lutto e solidarietà, ma sono stati sottratti senza esitazione.

Non c'è limite alla mancanza di empatia e di rispetto di alcune persone, che non si fermano neppure davanti alla tragica morte di un bambino. Tutti conoscono la storia del piccolo Domenico Caliendo e della sua famiglia. L'Italia ha assistito, impotente, allo strazio dei genitori del piccolo, morto dopo essere stato sottoposto a un trapianto di cuore costellato di errori. Colpiti dalla vicenda, sono stati in tanti a lasciare un omaggio al bambino divenuto il figlio di tutti. Davanti all'ospedale Monaldi di Napoli – nosocomio in cui è stato eseguito l'intervento chirurgico e dove il piccolo Domenico è rimasto ricoverato fino all'ultimo giorno – sono stati tanti i doni lasciati da chi ha seguito con partecipazione l'intera storia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

