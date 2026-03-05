Pegognaga colpita all’occhio da un solvente | paura per un’operaia 48enne

A Pegognaga, alle 12:30 di oggi, un’operaia di 48 anni è stata colpita all’occhio da un solvente durante il turno presso l’azienda “Effe Effe Multisolventi”. L’incidente si è verificato nel momento in cui l’operaia stava svolgendo le sue mansioni, suscitando apprensione tra i colleghi e i presenti. La donna è stata subito soccorsa e portata in ospedale per le cure del caso.

Pegognaga (Mantova), 5 marzo 2026 – Grande paura per un’operaia dell’azienda “Effe effe multisolventi”, che oggi alle ore 12,30 è stata coinvolta in un incidente sul lavoro. Presso la ditta situata a Pegognaga, in via Vittorio Foa, la donna, 45enne residente a Guastalla, per cause in corso di accertamento è stata colpita ad un occhio da un solvente. Prontamente soccorsa dal 118 è stata trasportata in codice giallo presso l’ospedale civile di Mantova. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Quistello e il personale del servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (Psal) di Ats Val Padana, che sono ora chiamati a ricostruire la dinamica dell’incidente 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

