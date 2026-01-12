Botte alla madre e droga da spacciare | denunciata una ragazzina di Pegognaga

Una ragazzina di Pegognaga è stata denunciata per maltrattamenti in famiglia e detenzione di droga ai fini di spaccio. La giovane, ancora molto giovane, è stata coinvolta in un episodio che ha destato preoccupazione nella comunità. Le autorità hanno avviato le indagini per capire meglio la situazione e garantire la sicurezza della famiglia e del territorio.

Mantova, 12 gennaio 2026 – È ancora giovanissima ma già è stata denunciata per maltrattamenti in famiglia e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico si tratta di una ragazza di 17 anni, residente insieme alla madre a Pegognaga, è stata denunciata proprio perché da tempo aveva posto in essere dei comportamenti vessatori e violenti nei confronti della madre. L'intervento. Durante l'ultimo degli innumerevoli litigi, la madre si è vista costretta a chiamare i carabinieri della Stazione di Pegognaga, che prontamente sono intervenuti nell'abitazione per tranquillizzare gli animi.

