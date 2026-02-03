Paura per Mpetshi-Perricard | si colpisce l' occhio da solo e si ritira

Paura al torneo di Montpellier. Mentre giocava contro Arthur Gea, Giovanni Mpetshi Perricard si è colpito accidentalmente all’occhio durante una volée e non è riuscito a continuare. Sul punteggio di 5-3 e 40-0, il francese ha deciso di ritirarsi, lasciando il pubblico senza sapere cosa fosse successo. La scena è sembrata surreale, con l’atleta che si è ferito da solo e ha dovuto lasciare il campo.

Epilogo surreale per la sfida tra Giovanni Mpetshi Perricard e Arthur Gea all'Atp 250 di Montpellier: il francese si è colpito a un occhio nel tentativo di una volée sul 5-3 e 40-0 per l'avversario ed è sato costretto al ritiro.

