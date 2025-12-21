Genova trentenne finisce in carcere per prostituzione minorile atti sadomaso ed estorsione su ragazzine
L'uomo adescava le vittime sui social. In alcuni casi poi le andava a prelevare in stazione per portarle a casa sua. Sono decine di episodi contestati Trentenne genovese già detenuto per gravi reati sessuali su minorenni accusato di nuovi abusi. Il giudice per le indagini preliminari Carla Pa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Genova ricercato viveva in una abitazione abbandonata.
Orco online: 30enne in carcere per prostituzione minorile, atti sadomaso ed estorsione su ragazzine - Il giudice per le indagini preliminari Carla Pastorini ha disposto la custodia cautelare a Pontedecimo
