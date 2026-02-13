A Reggio Emilia, cinque uomini sono stati arrestati per aver coinvolto due ragazzine minorenni in incontri sessuali consumati all’interno di una casa nella provincia, dove le ragazze venivano drogati e filmate mentre si prostituivano. Gli arresti arrivano dopo settimane di indagini che hanno scoperto come gli uomini, approfittando della vulnerabilità delle minori, le costringevano a incontri di sesso e poi vendevano i filmati online, creando così un circuito di sfruttamento e ricatto.

Trascorrevano ore di squallore e sballo dentro una casa nella provincia reggiana. Gli uomini incontravano due minorenni per fare sesso, e intanto consumavano droga. Pure le ragazzine sarebbero state indotte a usarla per poter essere più facilmente manipolate. Il tutto sarebbe avvenuto in un contesto ordinario, non di degrado palese: nulla avrebbe fatto presagire ciò che accadeva tra quelle pareti. Per una ragazzina lo stupefacente, oltre ai soldi, sarebbe stato usato come ricompensa per la prestazione. Le minorenni risultano anche essere al centro di video e foto dal contenuto pedopornografico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prostituzione minorile. Drogavano le ragazzine e poi vendevano i filmati degli incontri: 5 arresti

La polizia ha arrestato cinque persone coinvolte in un giro di pornografia minorile.

