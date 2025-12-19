Natale solidale a Gianturco | la comunità cinese al fianco delle famiglie in difficoltà

Il Natale a Gianturco si arricchisce di solidarietà e solidarietà, grazie alla comunità cinese che rinnova il suo impegno al fianco delle famiglie in difficoltà. Per il Natale 2025, Cinamercato 2003 si unisce alla missione di supporto alle mense delle Missionarie della Divina Redenzione di padre Arturo D’Onofrio, rafforzando il legame di speranza e solidarietà nel quartiere.

Si rinnova il patto di solidarietà tra la comunità asiatica e il quartiere Gianturco. Anche per il Natale 2025 Cinamercato 2003 scende in campo a sostegno della mensa delle Missionarie della Divina Redenzione di padre Arturo D’Onofrio. Grazie a una raccolta fondi capillare tra i commercianti, sono stati acquistati generi alimentari di prima necessità – pasta, olio, scatolame, panettoni – e capi di abbigliamento. Un carico di aiuti destinato alle fasce più fragili del territorio, dove la povertà colpisce ormai senza distinzioni famiglie italiane e straniere. in foto Suor Clara I pasti serviti dalla mensa, dal lunedì al sabato, rappresentano solo il primo passo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

