Natale di solidarietà | i Carabinieri al fianco delle famiglie sannite

In occasione delle festività natalizie, i Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento, sotto la guida del Colonnello Marco Keten, hanno avviato iniziative di solidarietà rivolte alle famiglie del Sannio. Un gesto di vicinanza e attenzione verso le comunità più bisognose, nel rispetto del senso di solidarietà che caratterizza questo periodo dell’anno. Un impegno che rafforza il ruolo di servizio e supporto delle forze dell’ordine alla collettività.

Tempo di lettura: 2 minuti Anche quest'anno, in occasione delle Festività Natalizie, i Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento, guidati dal Colonnello Marco Keten hanno voluto dare un segno concreto di vicinanza alla popolazione del Sannio, con particolare attenzione alle famiglie meno abbienti. Nelle settimane precedenti il Natale è stata promossa e organizzata una raccolta di generi alimentari a lunga conservazione, che ha visto coinvolti i Carabinieri e le loro famiglie in una sentita gara di solidarietà. L'iniziativa ha permesso di raccogliere numerose derrate alimentari, successivamente destinate a sostenere le attività di assistenza delle Caritas della Parrocchia di San Nicola in Bagnara guidata da don Antonio Bonavita e della Parrocchia di San Nicola Manfredi guida da don Pietro D'Angelo.

