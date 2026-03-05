PD | Referendum – Stato di diritto ultima chiamata | le ragioni di un NO

Il Partito Democratico ha annunciato il proprio orientamento contrario al referendum costituzionale confermativo previsto per il 22 e 23 marzo 2026, relativo a una riforma dello Stato di diritto. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, in cui si sottolineano le ragioni di un voto negativo. La campagna referendaria si concentra sulla necessità di informare gli elettori sui punti chiave della proposta.

In vista del referendum costituzionale confermativo, del 22 e 23 marzo 2026, riguardante la riforma dell’ordinamento giudiziario (nota come “Riforma Nordio”), il Partito Democratico di Catania, Officina Democratica Catania Mediterraneo Europa, Giovani Democratici, Circolo Catania Centro Storico, promuovono un momento di approfondimento e confronto aperto alla cittadinanza. L’evento, dal titolo “ Referendum – Stato di diritto, ultima chiamata: le ragioni di un NO “, si terrà, giovedì 5 marzo 2026, alle ore 17:30, presso Palazzo “ Ardizzone Gioeni”, via Etnea 595, Catania. L’incontro nasce dalla convinzione che, la posta in gioco, vada ben oltre gli aspetti tecnici della riforma: è in discussione l’equilibrio dei poteri e l’indipendenza della magistratura, pilastri fondamentali della nostra democrazia costituzionale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

