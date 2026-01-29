Da Pietro Bartolo a Davide Faraone | vertice di Italia Viva sul lascito di Capitale italiana della cultura e sui dissalatori milionari

Questa mattina ad Agrigento si è svolto un incontro tra esponenti di Italia Viva, tra cui Pietro Bartolo e Davide Faraone. Al centro della discussione, il futuro della città come Capitale italiana della cultura e i progetti sui dissalatori milionari. L’evento ha coinvolto anche associazioni e rappresentanti locali, puntando a trovare soluzioni condivise su temi di grande importanza per il territorio.

Un confronto politico e civico aperto alle associazioni e al territorio per discutere di cultura, infrastrutture e scelte strategiche che riguardano l'Agrigentino. Lunedì 2 febbraio, alle 17, il Circolo culturale Empedocleo di Agrigento ospiterà un incontro-dibattito promosso da Italia Viva.

