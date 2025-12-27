Faraone presenta la nuova squadra di Italia Viva a Palermo | ci sono anche Giovanni Pepi e Valeria Ajovalasit

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è insediato oggi, alla presenza del vice presidente nazionale Davide Faraone, il coordinamento della città di Palermo di Italia Viva-Casa Riformista, guidato dall'avvocato Roberto Corsello. Tra i nomi ci sono anche quelli di Valeria Ajovalasit, storica leader di Arcidonna, da sempre impegnata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

