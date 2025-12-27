Faraone presenta la nuova squadra di Italia Viva a Palermo | ci sono anche Giovanni Pepi e Valeria Ajovalasit
Si è insediato oggi, alla presenza del vice presidente nazionale Davide Faraone, il coordinamento della città di Palermo di Italia Viva-Casa Riformista, guidato dall'avvocato Roberto Corsello. Tra i nomi ci sono anche quelli di Valeria Ajovalasit, storica leader di Arcidonna, da sempre impegnata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Agrigento, Davide Faraone (Italia Viva) denuncia alla Procura: “Malati oncologici senza cure”
Leggi anche: Tajaini a Nuova Delhi: Viva l'Italia, viva la cucina italiana patrimonio Unesco – Il video
El Shaarawy pronto a firmare, nuova maglia in Serie A.
“Rosso blu Day”: Porto Torres presenta la nuova squadra - L’evento dal titolo “Rosso blu day” è in programma domani, venerdì 5 settembre dalle ore 20. unionesarda.it
Dopo il completamento dei lavori di restauro durati quasi vent'anni, due statue monumentali in alabastro del faraone Amenhotep III sono state presentate ufficialmente al pubblico. Risalenti al XIV secolo a.C, le statue restaurate riemergono nella loro eterna ma - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.