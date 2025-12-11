rimossi i cartelli per la pace pax christi denuncia e rilancia

Pax Christi Pistoia denuncia la rimozione di cartelli per la pace da parte di ignoti, evidenziando un episodio che riguarda la campagna SPLAI contro l’apartheid israeliana. L’associazione invita alla riflessione sulla necessità di difendere i diritti umani e promuovere la pace in un contesto di tensioni e discriminazioni.

Cartelli per la pace rimossi da ignoti. È quanto denuncia l’associazione Pax Christi – Punto Pace Pistoia, che ha recentemente aderito alla campagna SPLAI – Spazi Liberi dall’Apartheid Israeliana, un’iniziativa nonviolenta che invita associazioni, spazi pubblici e comunità a prendere posizione contro ogni forma di discriminazione e contro le violazioni dei diritti umani subite dal popolo palestinese. "Gli spazi che aderiscono alla campagna si impegnano a non sostenere in alcun modo l’occupazione militare e l’apartheid israeliani, evitando rapporti economici, culturali o istituzionali con realtà coinvolte nelle violazioni dei diritti fondamentali dei palestinesi – fanno sapere da Pax Christi –. 🔗 Leggi su Lanazione.it