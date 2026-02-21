Board of Peace Milei | Pace si costruisce con forza e libertà – Il video

Il leader Milei afferma che la pace si costruisce con forza e libertà, evidenziando la posizione della nuova Argentina in politica estera. Durante un incontro pubblico, ha sottolineato come la difesa dei valori fondamentali sia essenziale per stabilizzare il paese. La sua dichiarazione arriva in un momento di tensioni regionali, con attenzione crescente sui rapporti internazionali. La discussione si concentra anche sulla necessità di rafforzare le relazioni con i paesi vicini.

(Agenzia Vista) Washington, 21 febbraio 2026 "La nuova Argentina ha adottato una posizione chiara in politica estera. Difendiamo in modo incrollabile il diritto alla vita, alla libertà e alla proprietà e le sue istituzioni derivate: l'uguaglianza di fronte alla legge, la libertà di espressione e il libero commercio. La difesa di questi diritti non è negoziabile; è un prerequisito per la pace. Ma non tutti gli attori internazionali giocano con le stesse regole. Ci sono coloro che rifiutano questi diritti, li calpestano e beneficiano di ciò che gli altri rispettano. Di fronte a questo, la buona volontà non basta. 🔗 Leggi su Open.online

Board of Peace, Milei e Orban scherzano tra i banchi facendo il karaoke con i microfoni – Il videoIl video mostra il primo ministro ungherese Orban e il presidente argentino Milei che cantano e ridono tra i banchi, poco prima dell’inizio della riunione del Board of Peace.

Milei si scatena sulle note di Elvis con Orbán e Infantino al Board of Peace | GUARDALuca Milei ha causato scalpore ascoltando Elvis durante un evento con Viktor Orbán e Infantino al Board of Peace.

