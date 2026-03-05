Il giocatore serbo ha dichiarato che ogni derby ha una sua storia e che la squadra è pronta ad affrontarlo. Ha menzionato la convinzione di poter lottare per lo scudetto, sottolineando che leao ha ragione nel definire la partita come una sfida decisiva. Ha anche parlato di Pulisic come un elemento importante e ha invitato i tifosi a sostenere la squadra in vista dell'incontro.

Per una volta vale la pena iniziare dal nome, Strahinja. ”Strah in serbo significa paura. Secoli fa, in tempi difficili, quando nasceva un bambino gli davano il nome Strahinja per dire che non doveva avere paura". In una saletta di Milanello, Strahinja Pavlovic ha mostrato di essere già in clima derby: il gol “pesante” segnato a Cremona lo ha già. dimenticato e, fedele al suo nome, è pronto per il big match di domenica. Idem i suoi compagni. Pavlovic, che derby si aspetta? "Sarà una partita dura. L’Inter è davanti in classifica e forse giocherà con meno pressione rispetto a noi. Ma il derby fa storia a sé: ognuno è diverso dall’altro. Mi aspetto una gara con molta lotta e spero che riusciremo a vincere". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pavlovic: "Ogni derby ha una storia a sé, noi siamo pronti. Lo scudetto? Ci crediamo"

