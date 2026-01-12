Juan Jesus a Dazn | Per lo Scudetto ci siamo anche noi Conte è un vincente ci ha caricato tanto

Juan Jesus, intervistato da Dazn dopo il match tra Inter e Napoli, ha commentato la corsa allo Scudetto, sottolineando la presenza dell’Inter nella lotta. Il difensore azzurro ha inoltre elogiato Antonio Conte, definendolo un allenatore vincente che ha motivato la squadra. Le sue parole offrono uno sguardo sulla mentalità del gruppo e sulla competitività della stagione in corso.

Il pareggio di San Siro contro l'Inter ha confermato la solidità del Napoli, capace di uscire indenne da uno dei campi più difficili della Serie A. Tra i protagonisti del match spicca senza dubbio Juan Jesus, l'ex della serata, autore di una prova difensiva di altissimo livello. Il centrale brasiliano ha analizzato con orgoglio la prestazione del collettivo, sottolineando come la squadra abbia saputo reggere l'urto contro un attacco stellare. Per il difensore azzurro, il risultato di oggi è un segnale chiaro alle concorrenti: « Duello con Thuram? Grande attaccante, ma oggi prestazione ottima di tutta la squadra.

